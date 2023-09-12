На работе скажут «стоп»: какие знаки зодиака ждут неприятности с 12 сентября

Не самый удачный день в отношении карьеры.

Близнецы

Все должно было быть просто и понятно, но из-за планетарного влияния может оказаться наоборот. Если Вы надеетесь добиться прогресса, то, возможно, придется пересмотреть свои планы в последний момент. Возможно, в вашей идее есть какой-то изъян или кто-то не говорит вам всей правды.

Львы

Обстановка на работе может оказаться несколько истощающей, из-за чего вам будет трудно сделать столько, сколько хотелось бы. Вам следует быть особенно внимательным в вопросах, связанных с деньгами и бизнесом, так как вы можете принять поспешное решение. Все, что блестит, сегодня может оказаться вовсе не золотом, так что будьте осторожны!

Девы

Туманные планетарные влияния могут затруднить осуществление задуманного, особенно если ваши планы связаны с другими людьми. Возможна путаница и разночтения, что приведет к невозможности организовать важное мероприятие. На помощь вам придут ваши друзья. Вы можете положиться на них, даже если произойдет несколько казусов.

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