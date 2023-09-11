На 80 дней! Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы — любимцы Юпитера: жить под девизом «Сейчас — или никогда»

Гороскоп. Фото: freepik.com

Вот кого ждет чистейшая полоса удачи.

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе на период с 11 сентября по 31 декабря назвала знаки зодиака, которые станут фаворитами ретроградного Юпитера. Они будут купаться в деньгах, их ждет мощное перерождение. 

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Стрельцы могут не опасаться за свое положение. Даже будучи ретроградным, Юпитер не испортит своим любимчикам жизнь. При этом им стоит уяснить, что эгоизм в любом проявлении только замедлит их продвижение по карьерной лестнице. За это время Стрельцам нужно обрасти полезными связями.

Козероги строят далеко идущие планы. Это касается всех сфер жизни. С 11 сентября и по 31 декабря они будут монетизировать творчество, обзаводиться дополнительными источниками дохода. Этот период обещает стать счастливым.

К переменам готовы и Водолеи. Юпитер устроим им марафон невероятных событий. Кому-то придется оказать помощь ближнему. Все-таки Юпитер — это добрая планета. Она поддерживает тех, кто обладает схожими качествами.

Главные любимчики Юпитера — умиротворенные Рыбы. С 11 сентября и по 31 декабря они будут жить под девизом «Сейчас — или никогда». Звезды советуют им хвататься за любую возможность изменить свою судьбу, даже если им кажется, что никакого результата они не увидят. Близкие окажут им поддержку.

По материалам 7days

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