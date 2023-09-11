Карма очистится, ждет прибыль и счастье: что надлежит сделать в сентябре Тельцам, Девам и Весам для разворота судьбы

Известный астролог Тамара Глоба дала астрологический прогноз для представителей разных знаков зодиака.
Некоторым эксперт дала прямые советы, как поступить. Вероятно, следуя им, можно очистить карму и надеяться на счастливые моменты и получение прибыли, как это сулят звезды. Некоторых ждет настоящий разворот судьбы.
Тельцам 11 сентября нужно посвятить время жилищным вопросам и согласию в семье.
Девам нужно самим справиться с важными делами, не привлекая окружающих. Посвятите время любимым людям и займитесь чем-то для души.
У Весов переплетение событий и судеб откроет новый этап в жизни. Но не стоит доверять тем, в ком вы хоть немного сомневаетесь.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»