Карма очистится, ждет прибыль и счастье: что надлежит сделать в сентябре Тельцам, Девам и Весам для разворота судьбы

Известный астролог Тамара Глоба дала астрологический прогноз для представителей разных знаков зодиака.

Некоторым эксперт дала прямые советы, как поступить. Вероятно, следуя им, можно очистить карму и надеяться на счастливые моменты и получение прибыли, как это сулят звезды. Некоторых ждет настоящий разворот судьбы.

Тельцам 11 сентября нужно посвятить время жилищным вопросам и согласию в семье.

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