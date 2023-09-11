Карма очистится, ждет прибыль и счастье: что надлежит сделать в сентябре Тельцам, Девам и Весам для разворота судьбы

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Тамара Глоба сделала прогноз для разных знаков зодиака.

Известный астролог Тамара Глоба дала астрологический прогноз для представителей разных знаков зодиака.

Некоторым эксперт дала прямые советы, как поступить. Вероятно, следуя им, можно очистить карму и надеяться на счастливые моменты и получение прибыли, как это сулят звезды. Некоторых ждет настоящий разворот судьбы.

Тельцам 11 сентября нужно посвятить время жилищным вопросам и согласию в семье.

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Девам нужно самим справиться с важными делами, не привлекая окружающих. Посвятите время любимым людям и займитесь чем-то для души.

У Весов переплетение событий и судеб откроет новый этап в жизни. Но не стоит доверять тем, в ком вы хоть немного сомневаетесь.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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