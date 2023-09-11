До 20 сентября! Тельцам — любить, у Раков — знакомства, Львам — копить деньги: миссия по версии Глобы

Тельцам первая половина месяца принесет события, которые будут связаны с детьми. Этот период хорош для отдыха со второй половинкой. Представителей этого знака зодиака захлестнут чувства, любовь, романтические мечты и прочее. Тем не менее они будут уделять внимание и своей работе. В плане карьеры сентябрь весьма удачен.

Для Раков первая половина месяца будет довольно интересной. Тут и поездки, и важные встречи и знакомства, которые будут иметь для этого знака зодиака большое значение. Какие-то встречи будут посвящены прошлому: переоценке знаний, опыта, важных дел и даже мировоззрения.

Львы окунутся в бурный период: поездки, путешествия, дороги и события с близкими — будут занимать все их мысли. В первой половине месяца деньги придут от того, что уже было сделано. Эти средства лучше отложить.