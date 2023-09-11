Как подружиться с духами и защитить дом — совет эзотерика

Как рассказала эзотерик и неопсихолог Альфия Сагирова, в зависимости от того, кто обитал в вашем доме прежде, в нем могут поселиться потусторонние сущности.

«Если дом старинный, то там могут оставаться духи», — уверяет Альфия.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Именно поэтому некоторые люди порой слышат смех, плач и другие звуки, исходящие непонятно откуда.

«Когда я провожу чистки, часто вижу сущностей, которые даже сидят на людях. Но не стоит их уничтожать. Я просто спрашиваю — готовы ли они уйти. Все они хотят домой», — приводит слова эзотерика издание Аrgumenti.ru.

Альфия Сагирова добавила, что духи способны и защищать дом, в котором поселились. Чтобы заручиться их поддержкой, необходимо создать в доме искреннюю доброжелательную атмосферу.