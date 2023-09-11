Судьба Львов, Дев, Весов и Скорпионов с 11 сентября и до 31 декабря: миссия на остаток года

Астролог Людмила Митрохина назвала знаки зодиака, которых ждет разворот на 180 градусов под влиянием ретроградного Юпитера. Все это продлится вплоть до конца года — до 31 декабря.
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Львам придется пересмотреть свои поступки, если представители знака кого-то обидели, то лучше извиниться и попросить прощение. Им не помешало бы научиться просить помощи и благодарить тех, кто оказывал им поддержку. Ретроградность Юпитера для Львов пройдет только в 2024 году. И с этого момента их жизнь изменится. Пока у них есть шанс заложить фундамент своего будущего.
Девам в период ретро-Юпитера нужно выйти из зоны комфорта, узнать «нового себя». Звезды призывают их прокачать свою стрессоустойчивость и не пасовать перед грядущими переменами. До 31 декабря Дев ждут важные сюрпризы, но они приведут к успеху.
Самокопание устроят себе Весы. Пока не наступит 2024 год, рожденные под этим знаком будут искать в себе скрытые таланты. Они приведут представителей этого знака к богатству. Масштабная трансформация произойдет в их жизни уже в начале нового года.
Этот период станет во многом волнительным и для Скорпионов. Их будут ждать опасности. Кому-то не повезет с деньгами, придется учитывать все траты. Но этот навык пригодится и в 2024 году, когда Юпитер смягчится к этому знаку зодиака.
По материалам 7days