Судьба Львов, Дев, Весов и Скорпионов с 11 сентября и до 31 декабря: миссия на остаток года

Астролог Людмила Митрохина назвала знаки зодиака, которых ждет разворот на 180 градусов под влиянием ретроградного Юпитера. Все это продлится вплоть до конца года — до 31 декабря.

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Львам придется пересмотреть свои поступки, если представители знака кого-то обидели, то лучше извиниться и попросить прощение. Им не помешало бы научиться просить помощи и благодарить тех, кто оказывал им поддержку. Ретроградность Юпитера для Львов пройдет только в 2024 году. И с этого момента их жизнь изменится. Пока у них есть шанс заложить фундамент своего будущего.

Девам в период ретро-Юпитера нужно выйти из зоны комфорта, узнать «нового себя». Звезды призывают их прокачать свою стрессоустойчивость и не пасовать перед грядущими переменами. До 31 декабря Дев ждут важные сюрпризы, но они приведут к успеху.