Новый этап жизни, переплетение событий и судеб: Глоба указала на три знака зодиака — глобальные перемены вершатся уже сейчас

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, известная своими точными прогнозами, рассказала, кому из знаков зодиака в самое ближайшее время стоит ждать глобальных перемен в жизни. Особенно она выделила тех, кто появился на свет под созвездием Весов.

У Весов совместятся друзья и планы на будущее. Переплетение судеб и событий откроет новый этап жизни. Звезды предупреждают Весов быть внимательными и не доверять сомнительным людям.

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По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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