Что будет с деньгами Овнов и Тельцов в 2024 году — премии, взлет карьеры, обогащение

Астрологи поделились финансовым гороскоп для некоторых знаков зодиака, назвав тех, кому нужно бережно относиться к имеющимся у них сбережениям в 2024 году. Интересно? Далее подробно.
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Овны
Этот знак зодиака станет тем самым везунчиком, которого озолотит Вселенная. Они могут рассчитывать на рост благосостояния и приумножение капитала. Единственное — им ни в коем случае нельзя рисковать. В 2024 году Овнам не следует брать на себя серьезные финансовые обязательства. Этот период не подходит для того, чтобы, к примеру, взять ипотеку или вложить все средства в сомнительные предприятия.
«Лучше хранить средства на нескольких депозитах, в надежных акциях или приобрести ценности: драгоценные металлы, камни, предметы антиквариата. Помните про разные «корзинки» в которых нужно хранить капиталы, чтобы гарантированно избежать потерь», - добавили астрологи.
Осенью им особенно понадобятся деньги, какие-то долги нужно будет покрывать.
Тельцы
В начале года некоторые сложности в сфере финансов могут ждать Тельцов. Это продлится с 7 января по 1 февраля. Есть риск потерять денежные средства, поэтому им стоит внимательно относиться к расходам. Не инвестировать деньги и уж тем более не давать в долг, скорее всего эти средства назад не вернутся.
В мае Тельцы откроют для себя дополнительный источник дохода. К примеру, те представители знака, которые заняты бизнесом, могут найти новых клиентов или запустить прибыльный проект. Тельцы, которые работают в найме, могут рассчитывать на различные премии и вознаграждения.
По материалам kp.ru