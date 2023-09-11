Что будет с деньгами Овнов и Тельцов в 2024 году — премии, взлет карьеры, обогащение

Астрологи поделились финансовым гороскоп для некоторых знаков зодиака, назвав тех, кому нужно бережно относиться к имеющимся у них сбережениям в 2024 году. Интересно? Далее подробно.

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Овны

Этот знак зодиака станет тем самым везунчиком, которого озолотит Вселенная. Они могут рассчитывать на рост благосостояния и приумножение капитала. Единственное — им ни в коем случае нельзя рисковать. В 2024 году Овнам не следует брать на себя серьезные финансовые обязательства. Этот период не подходит для того, чтобы, к примеру, взять ипотеку или вложить все средства в сомнительные предприятия.

«Лучше хранить средства на нескольких депозитах, в надежных акциях или приобрести ценности: драгоценные металлы, камни, предметы антиквариата. Помните про разные «корзинки» в которых нужно хранить капиталы, чтобы гарантированно избежать потерь», - добавили астрологи.

Осенью им особенно понадобятся деньги, какие-то долги нужно будет покрывать.