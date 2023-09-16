Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября для всех знаков зодиака

На этой неделе нам нужно быть настороже. Кто-то попадет в ситуацию с нечестными партнерами, кто-то получит слишком уж выгодное предложение, которое на деле окажется крайне неудачной авантюрой, кто-то захочет хлопнуть дверью и уйти. Надо быть очень внимательными, осторожными и не совершать резких движений. И все будет хорошо.

Кому какие сложности достанутся и какая удача улыбнется – расскажет Teleprogramma.pro.

Дева

Очень продуктивная неделя, вас ждет успех. Чтобы избежать неприятностей – не верьте людям на слово, всегда проверяйте, нет ли подвоха.

Любовь

Отношения с другом или коллегой могут неожиданно выйти на иной уровень. И нужно дважды подумать, стоит игра свеч или это только осложнит вашу жизнь.

Финансы

Вы можете стать чьим-то протеже. Перед тем как принять такое предложение, внимательно присмотритесь к этому «кусочку сыра» – не в мышеловке ли он находится?

Здоровье

Обязательно давайте организму восстановиться после нагрузок – физических и эмоциональных. Переутомление еще никому не шло на пользу.

Овен

На этой неделе Овнам нужно даже дышать аккуратно. Вероятность наделать ошибок крайне велика, а на этом фоне вам еще и очень захочется все бросить и умчаться на край света. Помните, что любых радикальных решений сейчас нужно избегать. Поэтому сохраняйте спокойствие, больше отдыхайте и ждите, когда эта полоса пройдет.

Телец

Хорошая неделя, которая принесет самые разнообразные возможности. В первую очередь, конечно, это связано с укреплением и улучшением финансового положения. Единственное, чего нужно действительно опасаться, – так это обмана и нечестных поступков связанных с вами людей. Как говорится, доверяй, но проверяй.

Близнецы

Близнецы могут потерять расположение человека, который прежде всегда помогал и был на их стороне. Причины могут быть самые разные, но нужно быть готовыми к тому, что придется рассчитывать в основном на свои собственные силы. И постарайтесь все-таки вникать в настроения окружающих, чтобы сохранить с ними хорошие отношения.

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Рак

Ракам следует вспомнить, что перемешивать в одной тарелке мух и котлеты – так себе идея. В том смысле, что деловую жизнь и любовную сферу лучше держать друг от друга подальше, ибо их пересечение чревато проблемами. Если при соблюдении этой рекомендации еще и не сорить деньгами – неделя получится весьма приятная.

Лев

Львам предстоит противостоять желанию что-то в своей жизни кардинально изменить. Дело в том, что глобальные перемены, скорее всего, плохо отразятся на вас в дальнейшем. Задача текущей недели – сохранить позиции, чтобы все, чего вы достигли, не ушло как песок сквозь пальцы.

Весы

Для Весов главное на этой неделе – не принимать поспешных решений. Не бросайтесь с места в карьер – понаблюдайте за ситуацией, взвесьте все за и против, обдумайте происходящее, проявите осторожность. Это позволит вам не попасть в неприятности и добиться желаемых результатов.

Скорпион

Звезды вам благоволят, все складывается как вам надо и в любви, и в финансах, и есть только одно «но». Сейчас можно совершить такую ошибку, что она испортит буквально все. Поэтому нужно провести ревизию в своих делах и мыслях, чтобы вовремя вычислить неправильный путь и предотвратить катастрофу.

Стрелец

Стрельцы могут обнаружить странное и даже неадекватное поведение окружающих людей. Будет велик соблазн это проигнорировать и делать вид, что так и надо, но не обольщайтесь. Прежде чем принимать предложения или идти в более близкий контакт, оцените ситуацию трезво и убедитесь, что в будущем это не принесет вам больше головой боли, чем радости.

Козерог

Козерогам по-прежнему нужно держать ситуацию под контролем. Как только вы обнаруживаете что что-то пошло не так – устраняйте препятствие, пока оно не превратилось в снежный ком, сносящий все на своем пути. Вы прекрасно умеете управлять процессами, так что должно получиться хорошо.

Водолей

Удачный период для работы и бизнеса. Вам могут поступать очень выгодные предложения, партнеры будут готовы идти вам навстречу. Используйте возможности недели по максимуму. При этом важно проверять, нет ли у этих предложений двойного дна и «мелкого шрифта», а также следить за собственной работой, чтобы все внутренние процессы работали как часы.

Рыбы

Неплохое время для романтики, также можно наладить отношения, которые последнее время шли не очень хорошо. Главное – не надеяться, что все решится сразу и как мановению волшебной палочки, нужно время и терпение. А на работе нужно быть готовыми к различным препятствиям: незапланированным тратам, больничным сотрудников и другим мелким сложностям.