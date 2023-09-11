В какие месяцы осени Тельцы, Близнецы, Стрельцы и Рыбы встретят любовь: будет свадьба, дети

Четырем знакам зодиака этой осенью суждено встретить любовь всей своей жизни. Это будут серьезные чувства, которые могут перерасти в желание создать семью и завести детей.

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В сентябре стрелы Амура настигнут Тельцов и Близнецов, в октябре Стрельцов, в ноябре Рыб.

Отношения этих людей будут богаты эмоциями, при этом связь будет комфортной, без манипуляций и давления. Это будут взрослые и понятные чувства, которые принесут лишь благо для обоих партнеров.

Источник: rsute.ru.