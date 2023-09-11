Овны, Тельцы, Близнецы и Раки: важное сообщение для вас — что принесет удачу и прибыль с 11 сентября

Пачка денег в руке. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на одиннадцатый день сентября.

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать представителям разных знаков зодиака от одиннадцатого дня осени.

Что принесет в этот день удачу и прибыль Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам — тем, кто родился весной и летом?

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Овнам обещан удачный день для любви и творчества. Работа принесет доход.

Тельцов ждут удачи в интеллектуальной деятельности, в работе и заработках.

У Близнецов будут удачными поездки с родными и друзьями. Во время переговоров будьте внимательны к деталям.

Звезды сулят Ракам прибыль и личный успех, получение доходов от работы и обучения. Открываются новые перспективы в личных и деловых планах.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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