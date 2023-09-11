Космическая сила! Какой знак зодиака шагнет на тропу нереального счастья осенью — Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что Весы осенью смогут шагнуть на тропу счастья и исполнить как минимум одно свое заветное желание. У этих людей, по ее мнению, появятся космические силы — все получится, за что бы только не взялись.

Деньги пойдут, зарплата удвоится как минимум. Весы смогут запланировать путешествие на осень и шикарно отдохнуть.

К Новому году, по мнению Глобы, представители созвездия изменят свою жизнь в лучшую сторону. Сторонитесь завистников, их будет много.

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