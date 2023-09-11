Что эпохальный разворот Юпитера даст Овнам, Тельцам, Ракам и Близнецам — деньги, семья

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе назвала знаки зодиака, на которых разворот Юпитера повлияет особым образом. Это предзнаменование будет действовать до 31 декабря.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овны почувствуют прилив сил. Перед ними откроются новые возможности, с помощью которых они изменят свою жизнь. Звезды советуют им не сбавлять темп до конца 2023 года и хвататься за перспективные проекты.
Тельцы должны проявить осторожность в общении с коллегами, друзьями и любимыми. Юпитер обязательно вскроет коварные планы завистников. Та информация, которую этот знак зодиака получит до 31 декабря, может оказаться полезной в дальшейшем. Тельцы придут к большому успеху.
Уделить время самообразованию стоит Близнецам. Для них наступает период, когда можно вырасти в личном и финансовом плане. Им нельзя упускать такой шанс, стать лучшей версией себя.
Новаторами станут Раки — они изменят мир вокруг себя. Юпитер будет подталкивать их к переменам, которые имеют отношение ко второй половинке. Одиноким стоит найти свою любовь, а тем, кто в паре, решиться на брак или на расставание, в зависимости от потребности.
По материалам 7days