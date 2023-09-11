Что эпохальный разворот Юпитера даст Овнам, Тельцам, Ракам и Близнецам — деньги, семья

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе назвала знаки зодиака, на которых разворот Юпитера повлияет особым образом. Это предзнаменование будет действовать до 31 декабря.

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Овны почувствуют прилив сил. Перед ними откроются новые возможности, с помощью которых они изменят свою жизнь. Звезды советуют им не сбавлять темп до конца 2023 года и хвататься за перспективные проекты.

Тельцы должны проявить осторожность в общении с коллегами, друзьями и любимыми. Юпитер обязательно вскроет коварные планы завистников. Та информация, которую этот знак зодиака получит до 31 декабря, может оказаться полезной в дальшейшем. Тельцы придут к большому успеху.