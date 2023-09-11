Ангел судьбы назначил избранного: какой знак зодиака заберет все богатства осенью — Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что Водолеи унесут этой осенью столько денег, сколько смогут унести. Ангел судьбы будет помогать этим людям лично. Можно сказать, их назначили избранными.

Проекты окажутся удачными, прибыль попрет. Если Водолеи работают на кого-то, то их оценят по достоинству и признают неповторимость.

Зарплата взлетит, аппетиты вырастут. Водолеи, по мнению Володиной, смогут приобрести то, о чем давно мечтали. Например, дом мечты.

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