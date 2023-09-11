Сердце этого знака будет разбито: Володина предупреждает — вы слишком доверились

Львы могут сильно испортить свою жизнь из-за нового знакомства. Не исключено, что этот человек проникнет в самое сердечко представителей зодиакальной системы.
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Эти люди доверятся новым возлюбленным и слишком откроются перед ними, чересчур доверятся.
Астролог Василиса Володина предупредила, что это будет непростительной ошибкой для Львов.
В настоящее время Львам лучше общаться с людьми проверенного круга и не стоит быть излишне открытыми, вы можете сильно об этом пожалеть.
Источник: rsute.ru.