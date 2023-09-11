Названы знаки зодиака, у которых через пять дней жизнь изменится полностью: люди ахнут

Счастье рядом. Фото: Global Look Press

Начало осени станет отправной точкой для счастья этих людей.

Сентябрь станет удивительно счастливым для земных и водных знаков. Их ожидает полный переворот судьбы, переход на лучшую сторону бытия, сказал астролог Александр Зараев.

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В начале осени удача и успех станут верными спутниками земных и водных знаков зодиака, они сами будут поражены, что бытие может быть таким простым, комфортным и безмятежным. Благосостояние и радость войдут в их дом.

Саморазвитие и выстраивание отношений с партнерами поможет земным и водным знакам приблизиться к мечте скорее.

Источник: rsute.ru.

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