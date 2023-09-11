Получат заслуженные бонусы: известный астролог предрекла поворотные события к 16 сентября

«В субботу Меркурий становится директным, восстанавливая привычный ритм поездок, переговоров, учебы. Тем, кто наводил порядок в здоровье и привычках, — заслуженные бонусы. Кто участвовал в перестройке отдела и перераспределении обязанностей и терпел в связи с этим беспорядок, станет легче. Школьники и студенты разберутся с мелкими неурядицами и возьмутся за учебу в полную силу. Вообще, начиная с конца недели, личные, семейные и мелкие бытовые дела налаживаются после того, как почти все лето сбоили», — написала астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале.