Наступит день икс: какой знак зодиака приближается к периоду головокружительного счастья — Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Раков приближается значимый день икс, который в корне изменит их взгляды на происходящее. По ее словам, представители этого созвездия повернут свою жизнь на 180 градусов: все, что волновало ранее, уйдет.
Деньги обрушатся на голову, перспективные проекты взойдут так, что начальство сделает щедрое предложение.
Это будет головокружительный период для Раков. Главное, не упустить момент и действовать по зову сердца.
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