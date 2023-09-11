Неожиданное счастье накроет Козерогов, Водолеев и Рыб: осень 2023 года — время денежной удачи

Козерогам, Водолеям и Рыбам этой осенью повезет во многих сферах жизни. Они будут способны на многое и смогут перевернуть свою жизнь, пойти по пути счастья и благосостояния.

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Козероги познают финансовое благополучие и прекрасные гармоничные отношения, истинную любовь.

Водолеи построят карьеру своей мечты и увидят деньги, о которых грезили давно.

Рыбы удивят свое окружение деятельностью, инициативностью, творческими планами. Они могут запустить проект, который станет решающим для их новой судьбы.

Источник: rsute.ru