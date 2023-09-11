«На смену придет лучшее»: Глоба в период с 11 по 17 сентября предрек мутные события

Новая неделя сентября, с 11 по 17 число, окажется наполнена мутными событиями и обманчивыми маневрами, сообщил астролог Богдан Глоба. К трудностям лучше как следует подготовиться – предупрежден, значит вооружен.

«Время, что называется, «срывает маски» с жизненных обстоятельств. Много лишнего, ненужного и даже совершенно вредного отойдет на второй план или канет в пучине забвения. Отнеситесь к этому с оптимизмом - на смену придет лучшее», - подбодрил астролог.

Жизнь будет проверять на прочность, личностный рост будет происходить через преодоление, но и тем слаще будет победа.

На личном фронте у людей будут кипеть страсти, поэтому важно их сдерживать как у себя, так и у партнера.

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