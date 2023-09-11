Василиса Володина предсказала перемены на этой неделе: прогноз астролога на период с 11 по 17 сентября

Период ретроградного Меркурия подходит к своему финалу. 16 сентября планета восстанавливает свой привычный ритм, возвращая нам порядок в переговорах, поездках, связи, учебе. Каждый это почувствует на себе.

«Тем, кто наводил порядок в здоровье и привычках — заслуженные бонусы. Кто участвовал в перестройке отдела и перераспределении обязанностей и терпел в связи с этим беспорядок, станет легче. Школьники и студенты разберутся с мелкими неурядицами и возьмутся за учебу в полную силу. Вообще, начиная с конца недели, личные, семейные и мелкие бытовые дела налаживаются после того, как почти все лето сбоили», - сообщила в Телеграм астролог.

А вот до этого момента, всю неделю, будут преследовать конфликты смыслов – желаемого и действительного. Придется чуть сложнее, чем ранее.

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