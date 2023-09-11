«Гнуть свою линию»: Василиса Володина 11 сентября объявила людям про аспект Меркурия и Марса - что за этим стоит

Телеведущая и астролог Василиса Володина вторую неделю сентября начала с хороших новостей. Звездочет сообщила людям о событии на небе, которое напрямую повлияет на коммуникации, причем в благоприятном ключе.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В течение 11 сентября людям легче добиваться целей в общении, а также переходить от слов к делу. Подыскивать необходимый ключик нужно не церемонясь, а инициатива должна в этом помогать.