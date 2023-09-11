«Гнуть свою линию»: Василиса Володина 11 сентября объявила людям про аспект Меркурия и Марса - что за этим стоит

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог отметила, что не надо церемониться.

Телеведущая и астролог Василиса Володина вторую неделю сентября начала с хороших новостей. Звездочет сообщила людям о событии на небе, которое напрямую повлияет на коммуникации, причем в благоприятном ключе.

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В течение 11 сентября людям легче добиваться целей в общении, а также переходить от слов к делу. Подыскивать необходимый ключик нужно не церемонясь, а инициатива должна в этом помогать.

«Аспект Меркурия и Марса призывает рубить словом, не церемонясь. Сегодня легче удается гнуть свою линию, слова быстро складываются и вылетают и достигают адресата.

Хорошо добывать новую информацию, проявлять инициативу в знакомствах, с ловкостью обходить пробки. Связка «подумал-сделал» работает как часы», - поведала Володина.

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