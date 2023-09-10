Овны, Тельцы, Близнецы и Раки: важные события в вашей жизни уже в сентябре — прибыль, встречи, помощь близких

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Известный астролог Тамара Глоба сделала важное предзнаменование для рожденных под созвездиями Овна, Тельца, Близнецов и Рака.

В сентябре они получат прибыль, воспользуются помощью близких, а еще звезды сулят им важные встречи.

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Овны получат прибыль благодаря родителям. Тельцам обещаны приятные встречи с родными и друзьями, а на смену финансовым проблемам придут возможности для процветания.

Близнецы будут упорно работать, результатом станет ощутимое улучшение материального положения.

Раки могут рассчитывать на поддержку старших. Знакомства и встречи будут неудачными, но это не помешает успеху Раков в получении прибыли.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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