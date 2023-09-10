Карма знаков зодиака: на что способны в жизни Раки, Львы, Девы и Весы — глобальная миссия по гороскопу

У каждого знака зодиака есть своя карма и глобальная миссия в жизни. На что способны Раки, Львы, Девы и Весы, то есть, кто рожден летом и осенью.
Раки - это добрые и открытые люди, их миссия поддерживать и одобрять тех, кто в этом нуждается. Раки способны убеждать и вселять уверенность в других.
Львы харизматичны и артистичны. Их призванием часто является сцена. В жизни Львы способны на то, чтобы заряжать всех энергией и позитивом, заставляя улыбаться всех вокруг себя.
Девы способны наставлять и учить людей. Глобальная миссия Дев - давать хорошие советы по поводу разных жизненных ситуаций.
Весы, как правило, спокойны и рассудительны. В жизни Весы способны помочь окружающим наладить отношения с другими людьми.
По материалам gurni.ru