Карма знаков зодиака: на что способны в жизни Раки, Львы, Девы и Весы — глобальная миссия по гороскопу

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Астрологи утверждают, что предназначение в жизни зависит от даты появления на свет, то есть, от гороскопа.

У каждого знака зодиака есть своя карма и глобальная миссия в жизни. На что способны Раки, Львы, Девы и Весы, то есть, кто рожден летом и осенью.

Раки - это добрые и открытые люди, их миссия поддерживать и одобрять тех, кто в этом нуждается. Раки способны убеждать и вселять уверенность в других.

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Львы харизматичны и артистичны. Их призванием часто является сцена. В жизни Львы способны на то, чтобы заряжать всех энергией и позитивом, заставляя улыбаться всех вокруг себя.

Девы способны наставлять и учить людей. Глобальная миссия Дев - давать хорошие советы по поводу разных жизненных ситуаций.

Весы, как правило, спокойны и рассудительны. В жизни Весы способны помочь окружающим наладить отношения с другими людьми.

По материалам gurni.ru

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