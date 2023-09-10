Близнецы, Раки, Девы и Весы: сделано важное предупреждение — эпохальные события в сентябре

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на сентябрь. Важное предупреждение от астролога получили почти все знаки зодиака. В чьей жизни в сентябре произойдут эпохальные события?

Близнецам нужно быть предельно осторожными. Их могут обмануть. Предстоит упорная работа во всех направлениях, которая приведет к получению прибыли.

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