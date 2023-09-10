Для чего пришли на землю Овны, Тельцы и Близнецы: в чем кармическая сила этих знаков зодиака

Все приходят на землю не просто так. У каждого знака зодиака есть свое предназначение. В чем же кармическая сила и на что способны родившиеся под созвездиями Овнов, Тельцов и Близнецов.

Большинство Овнов обладают одной и то же чертой характера, они неукротимы, их миссия действовать. Кармическая сила Овнов в том, чтобы вести за собой людей.

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