Для чего пришли на землю Овны, Тельцы и Близнецы: в чем кармическая сила этих знаков зодиака

Все приходят на землю не просто так. У каждого знака зодиака есть свое предназначение. В чем же кармическая сила и на что способны родившиеся под созвездиями Овнов, Тельцов и Близнецов.
Большинство Овнов обладают одной и то же чертой характера, они неукротимы, их миссия действовать. Кармическая сила Овнов в том, чтобы вести за собой людей.
Тельцы - обладатели ровных и спокойных характеров. Ничто не может их ограничить и остановить. Тельцы не любят перемен. Их кармическая сила в том, чтобы доводить до конца любые дела.
Близнецы, как правило, обладают энциклопедическими знаниями. Их миссия в том, чтобы делиться этими знаниями. А кармическая сила Близнецов в постоянном изучении чего-то нового.
По материалам gurni.ru