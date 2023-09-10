Скорпионы, Козероги, Водолеи и Рыбы: важное сообщение для вас — судьба готовит повороты в сентябре

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, что ждет представителей разных знаков зодиака в эти дня сентября.

Важное сообщение было сделано для родившихся под созвездием Водолея, Скорпиона, Козерога и Рыб. Кому из них судьба готовит повороты уже в сентябре?

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