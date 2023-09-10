Скорпионы, Козероги, Водолеи и Рыбы: важное сообщение для вас — судьба готовит повороты в сентябре

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, что ждет представителей разных знаков зодиака в эти дня сентября.
Важное сообщение было сделано для родившихся под созвездием Водолея, Скорпиона, Козерога и Рыб. Кому из них судьба готовит повороты уже в сентябре?
Скорпионам рекомендовано смелее решать задачи, будут удачны и дороги, и покупки. Ожидается получение дохода.
Козерогам стоит беречь здоровье, с финансовыми вопросами помогут справиться близкие.
Водолеев ждут неожиданные повороты в личных делах, не бойтесь делать вложения, они окупятся.
У Рыб могут возникнуть проблемы. Любящие люди преподнесут подарки. Рыбам в этот период под силу решение творческих и интеллектуальных задач.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»