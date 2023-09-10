Володина назвала знак, чье сердце скоро разобьется: слишком доверится новому знакомому

Львы могут скоро совершить непростительную ошибку, которая способа надломить их.

А все из-за нового знакомого, которому они слишком доверились, сказала астролог Василиса Володина.

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Не исключено, что Львы могут быть сильно разочарованы в связи с ситуацией с цифрами. Слишком много будет отвлекающих и раздражающих факторов, плюс – вероятно предательство.

Не верьте тем, кто недавно с вами, старые друзья и партнеры вас не обманут. Обратите свой взор на них.

Источник: rsute.ru.