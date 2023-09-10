Полное перерождение судьбы ждет Козерогов, Водолеев и Рыб: невероятное везение и приток финансов

Козерогам, Водолеям и Рыбам в сентябре суждено встать на новый путь своей жизни. Он будет более светлым и радостным. Начнется абсолютное счастливое перерождение.

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Козерогам предстоит познать вкус денег и нереальной взаимной любви.

Водолеи совершат прыжок ввысь, создав карьеру своей мечты и увидев заработок, на который они даже не рассчитывали.

Рыбы в сентябре совершат переворот в творческой сфере, смогут начать важные для них проекты, которые будут очень удачными.

Источник: rsute.ru