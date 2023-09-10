Как Тельцы, Близнецы, Львы, Девы, Весы в начале осени переживут перерождение: через 5 дней начнется отсчет

Вселенная в сентябре поможет 5 знакам зодиака. Если представители этих зодиакальных систем мечтали о новой линии жизни, более счастливой судьбе, то это обязательно случится.

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Тельцы, Близнецы, Девы, Львы и Весы повернут свой путь в позитивное русло после того, как решатся сделать важный шаг в своей жизни. Не исключено, что ключевую роль тут сыграет некая дорога.

Это может быть приятное путешествие, посещение некого знакового места, поход в гости к человеку, который способен менять судьбы или даже просто командировка.

После этого представители данных знаков поймут нечто важное и начнут уверенно двигаться в сторону счастья и процветания.

Источник: rsute.ru