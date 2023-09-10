Назван главный фаворит Вселенной в этом месяце: этому знаку светит богатый подарок, наследство, выигрыш

Овны в сентябре избраны королями фортуны. Финансовые потоки в их сторону будут направлены отовсюду.

Они могут получить увеличенное жалование. Этим людям могут предложить работу мечты. Их бизнес внезапно получит второе дыхание. Но не только это.

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Деньги к Овнам в сентябре способны поступать буквально из ниоткуда. Например, в виде выигрышей, подарков, кроме того, вероятно получение наследства от дальнего родственника.

Вместе с тем астрологи рекомендуют Овнам относиться к деньгам взвешенно и отложить на будущее.

Источник: rsute.ru