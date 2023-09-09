Ретроградный Меркурий развернет жизнь на 180 градусов! Какие знаки зодиака расцелует Бог с 15 сентября - Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что Овнов и Рыб с 15 сентября ждет новая жизнь. Оковы падут, депрессии отступят, взойдет на горизонте яркое солнце.

Судьба, по мнению астролога, фактически обнулится и развернется на 180 градусов. Проекты можно начинать заново - они увенчаются успехом и принесут желаемый доход.

Под влиянием ретроградного Меркурия представители этих созвездия найдут свое истинное предназначение. Вести будет так, что покажется, что этим людям помогает сам Господь Бог.

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