«Не планируйте важного»: Глоба предостерег 10 сентября россиян от коварства и обманов

Финал первой недели осени будет неоднозначным. Как и вся семидневка в целом. Астролог Богдан Глоба в своем прогнозе на период с 4 по 10 число предупреждал россиян о том, что этот время активной работы. Первые плоды начнут пожинать те, кто не ленился летом и усердно трудился.

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Именно в эту семидневку активизируются дела. Подходы к ним и другим вопросам должны быть прагматичными. И дорогу осиливают смелые и умелые. А 10 сентября отдохнуть не получится – суета будет продолжаться. Но это еще не все.