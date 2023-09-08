Львы, Девы, Весы и Скорпионы: важное заявление для вас — перемены в жизни случатся уже этой осенью

Друзья Львов могут обмануть их ожидания. Для компенсации придется провести большую работу.

Девам не стоит требовать слишком много от деловых партнеров. Доход и уважение обеспечит работа в дружном коллективе.

Весов ждет удача в творчестве, любимые люди помогут продвинуться в делах. Доход обеспечат приложенные усилия на работе.

У Скорпионов удачно сложатся дороги, им разрешено делать покупки. Скорпионам обещан хороший доход.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»