Львы, Девы, Весы и Скорпионы: важное заявление для вас — перемены в жизни случатся уже этой осенью

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на начало осени для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, перемен в жизни стоит ждать Львам, Девам, Весам и Скорпионам.

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Друзья Львов могут обмануть их ожидания. Для компенсации придется провести большую работу.

Девам не стоит требовать слишком много от деловых партнеров. Доход и уважение обеспечит работа в дружном коллективе.

Весов ждет удача в творчестве, любимые люди помогут продвинуться в делах. Доход обеспечат приложенные усилия на работе.

У Скорпионов удачно сложатся дороги, им разрешено делать покупки. Скорпионам обещан хороший доход.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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