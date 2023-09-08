Финансовые проблемы закончились, теперь только прибыль и везение: Глоба указала на знаки зодиака, которые озолотятся этой осенью

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы в большинстве своем оправдываются, рассказала, кому стоит ждать получения прибыли в сентябре.

Начиная с восьмого сентября шанс озолотиться появится у Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков.

Овны получат прибыль благодаря родителям. Вероятно, речь идет о финансовой помощи или же наследстве.

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