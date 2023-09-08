Овны, Близнецы, Тельцы и Раки, внимание! Объявлено о важных событиях в жизни этих знаков зодиака в сентябре

Стало известно, какие важные события произойдут в жизни Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков с 8 сентября. Астрологический прогноз для этих знаков зодиака сделала Тамара Глоба.
Овнов ждут домашние хлопоты, ремонт. Не исключена прибыль благодаря родителям.
Тельцам обещано, что на смену финансовым проблемам придет прибыль. Удачна будет работа со старшими друзьями, поездки и прогулки.
Близнецам обещана прибыль, при условии упорной работы. Поздние гулянья в ночь на субботу Ракам лучше отменить, знакомства и встречи в этот период удачу не принесут.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»