Овны, Близнецы, Тельцы и Раки, внимание! Объявлено о важных событиях в жизни этих знаков зодиака в сентябре

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Стало известно, какие важные события произойдут в жизни Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков с 8 сентября. Астрологический прогноз для этих знаков зодиака сделала Тамара Глоба.

Овнов ждут домашние хлопоты, ремонт. Не исключена прибыль благодаря родителям.

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Тельцам обещано, что на смену финансовым проблемам придет прибыль. Удачна будет работа со старшими друзьями, поездки и прогулки.

Близнецам обещана прибыль, при условии упорной работы. Поздние гулянья в ночь на субботу Ракам лучше отменить, знакомства и встречи в этот период удачу не принесут.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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