Угол Луна/Нептун: каким знакам зодиака надо развернуться на 180 градусов с 11 сентября

Напряженный день в плане отношений как личного, так и делового характера.

Весы

Положение планет относительно вашего знака может затруднить принятие решения о дальнейших действиях. Вам, как знаку, свойственно быть непостоянными и изменчивыми, это не поможет. А если к этому добавится влияние Нептуна, то Вы и вовсе окажетесь в полном замешательстве. Не делайте импульсивного выбора, не торопитесь и направьте все силы на то, чтобы отсрочить принятие решения.

Стрельцы

Необходимо что-то менять, но сегодняшний угол Луна/Нептун может этому не способствовать. Вы знаете, что нужно сделать, но как это сделать - совсем другое дело. Если Вы испытываете трудности в дружеских отношениях, то самый очевидный способ их разрешения может оказаться не самым приятным.

Козероги

Порой вы ставите перед собой слишком высокие цели и сегодня это может стать очевидным. Как бы Вы ни старались убедить кого-то в том, что Ваш план просто великолепен, этот человек, скорее всего, не обратит на это внимания. Тем не менее, положение планет может сделать Вас чувствительными к мыслям и чувствам других людей. Если Вы понимаете, что других ваши идеи просто не интересуют, то вам стоит отложить разговор на потом.

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