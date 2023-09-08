Решающее условия для счастья Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб — долг перед судьбой

Провидец Мехди Эбрагими Вафа назвал знаки зодиака с особым условием для счастья, в этом их долг и основополагающая миссия.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Стрельцы — свободолюбивы, оптимистичны, энергичны.

С ними всегда интересно, они душа любой компании. Их задача — дарить жизнелюбие окружающим, вести их к миру познания, путешествий. Стрельцы должны расширять круг своего общения, иметь вечный стимул к саморазвитию, находиться в центре событий.

«Их призвание — быть полезными, интересными и что немаловажно — преданными своим интересам по жизни», - заверил провидец.

Козероги — темпераментные счастливчики.

Им нравится находиться на острие ножа, экспериментируя и жонглируя жизненными обстоятельствами в свою пользу. Главная задача этого знака зодиака — быть самим собой. Они могут покорить любую вершину, справиться с любым испытанием. Для этого у них есть все — выдержка и хладнокровие. Они могут действовать медленно.