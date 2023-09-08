Решающее условие для счастья Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб — долг перед судьбой

Провидец Мехди Эбрагими Вафа назвал знаки зодиака с особым условием для счастья, в этом их долг и основополагающая миссия.
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Стрельцы — свободолюбивы, оптимистичны, энергичны.
С ними всегда интересно, они душа любой компании. Их задача — дарить жизнелюбие окружающим, вести их к миру познания, путешествий. Стрельцы должны расширять круг своего общения, иметь вечный стимул к саморазвитию, находиться в центре событий.
«Их призвание — быть полезными, интересными и, что немаловажно, — преданными своим интересам по жизни», — заверил провидец.
Козероги — темпераментные счастливчики.
Им нравится находиться на острие ножа, экспериментируя и жонглируя жизненными обстоятельствами в свою пользу. Главная задача этого знака зодиака — быть самим собой. Они могут покорить любую вершину, справиться с любым испытанием. Для этого у них есть все — выдержка и хладнокровие. Они могут действовать медленно.
Водолеи — интересные собеседники.
Они всегда стремятся к тому, чтобы занять статусную позицию, лучшую должность, выбиться в начальники. В этом им помогает харизма, профессионализм и уверенность в себе.
Главная задача Водолеев — научиться переступать через сложности. И не буксовать там, где возникают препятствия.
Рыбы — смелые авантюристы.
Их часто тянет на подвиги. Они могут пожертвовать своими интересами в угоду всеобщей цели и блага. Рыбы отличаются умом, они интересные собеседники со своей позицией и принципами.
«На них всегда можно рассчитывать во всем. Их предназначение — вершить подвиги и добиваться всего вопреки всему», — добавил провидец.
По материалам «СтарХит»