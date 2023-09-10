Что Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Львы, Девы и Весы скрывают от своих партнеров — умалчивают

Астрологи назвали знаки зодиака, которые склоны скрывать от второй половинки свои искренние чувства и мысли — что они держат в тайне. Интересно? Далее узнаем детально.

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Под напором и бравадой Овны прячут свое добросердечие, мягкость. Так они пытаются защитить свой богатый внутренний мир. Многим может показаться, что этот знак зодиака абсолютно независим. Но это всего лишь маска.

Тельцы привыкли прятать свои романтические отношения. Они пытаются скрыть свои чувства и эмоции ото всех. При этом в любви они настоящие, умеют принимать и отдавать.

Догадаться о том, что на самом деле думают и чувствуют Близнецы достаточно сложно. Представители этого знака зодиака могут улыбаться, но при этом на дух не переносить своего собеседника. Они буквально упиваются тем, что водят за нос людей, ничего не знающих об их тайной жизни.

Раки стараются не раскрывать душу. Если они доверились кому-то, значит видят перед собой родственную душу.