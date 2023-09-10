В чем тайная сила Львов, Дев, Весов и Скорпионов — дар от высших сил при рождении

Провидец Мехди Эбрагими Вафа назвал знаки зодиака с особой силой, этим даром их наделили высшие силы при рождении.

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Львы — смелые добытчики.

Этот знак зодиака мало интересуют материальные блага. Именно ответственность перед собой и своими близкими толкает их на путь обогащения. Они будут стремиться к этому любыми путями. И все потому, что Львы не привыкли в чем-то отказывать себе и своим любимым. Им хочется жить в достатке.

Девы — поиск себя.

До того, как этот знак зодиака вступит в более осознанный возраст, он словно не принадлежит себе. Его кидает то в одну сторону, то в другую. Но в какой-то момент настает просветление. Девы обретают полное понимание того, кем они являются и что им дорого.