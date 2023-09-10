В чем тайная сила Львов, Дев, Весов и Скорпионов — дар от высших сил при рождении

Провидец Мехди Эбрагими Вафа назвал знаки зодиака с особой силой, этим даром их наделили высшие силы при рождении.
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Львы — смелые добытчики.
Этот знак зодиака мало интересуют материальные блага. Именно ответственность перед собой и своими близкими толкает их на путь обогащения. Они будут стремиться к этому любыми путями. И все потому, что Львы не привыкли в чем-то отказывать себе и своим любимым. Им хочется жить в достатке.
Девы — поиск себя.
До того, как этот знак зодиака вступит в более осознанный возраст, он словно не принадлежит себе. Его кидает то в одну сторону, то в другую. Но в какой-то момент настает просветление. Девы обретают полное понимание того, кем они являются и что им дорого.
«Любознательность представителей этого знака дарит им безграничные возможности в самореализации, но чаще всего Девы останавливают свой выбор на серьезных и крайне ответственных процессиях», — заверил провидец.
Весы — выдержка, спокойствие, уверенность.
Всем этим они наделены с рождения от природы. Терпеливость помогает Весам ориентироваться там, где другие впадают в панику. Упорства и трудолюбия им не занимать. Это делает их любимчиками на любой работе. Они никогда не теряют головы, держа эмоции при себе.
Скорпионы — перспективные умники.
Таким ярким личностям всегда хочется вершить великие дела. Одиночество не для них. Рядом с этим знаком зодиака всегда должна быть семья. Скорпионы всегда сделают выбор в пользу любимых, хотя они практичны и в деловом плане.
По материалам «СтарХит»