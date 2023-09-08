Преимущество Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков перед другими знаками — их мощная сила

Провидец Мехди Эбрагими Вафа назвал знаки зодиака с особой мощной силой и преимуществом перед другими представителями зодиакального круга.
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Овны — умеют отстаивать свои позиции.
Этот знак зодиака просто не умеет уступать. Они тонко чувствуют разницу между плохим и хорошим, между риском и азартом. Это помогает им безукоризненно точно достигать своих целей.
Тельцы — романтическая натура.
Для этого знака зодиака чувства на первом месте. Они верят в чудеса и до последнего преданы своим принципам. Благодаря этому Тельцы готовы идти до конца там, где речь заходит об их самых заветных желаниях.
Близнецы — трудолюбивые авантюристы.
Они привыкли работать на износ. Им под силу нести колоссальные физические нагрузки.
«Их работоспособность обрекает их на бесконечную подвижность и жизнедеятельность. Творческий склад ума не дает им покоя. Самореализация — вот, пожалуй, главная задача», - добавил провидец.
Раки — на первом месте семейные ценности.
Этот знак способен уберечь и себя и своих близких от разного рода неприятностей. Раки любыми путями урвут от жизни свое. Их цель — жить счастливо, гармонично, имея все необходимое для этого.
По материалам «СтарХит»