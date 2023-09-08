Стрельцы, Рыбы, Овны и Весы ощутят ретроградный Юпитер сильнее всех этой осенью: срочно приготовиться

В начале осени, а точнее 5 сентября, планета счастья Юпитер начала свое ретроградное движение. Продолжится период до конца 2023 года и принесет хлопоты многим, но совсем несладко придется четырем знакам зодиака.

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Усталость и раздражение, страхи, сомнения и смятения – вот что ожидает людей на протяжении всего периода ретроградности Юпитера. А Стрельцам, Рыбам, Овнам и Весам предстоят настоящие испытания, утверждает ведический астролог Руслана Краснова.

Стрельцам стоит приготовиться к пробуксовке планов, а также внезапным их изменениям. Самое время тренировать гибкость. Задержки грядут и в личной жизни, тут поможет терпение и понимание партнера.

Рыбам с сентября по декабрь 2023 года следует проявить бдительность в финансах. Сложностей с деньгами можно избежать, если не рисковать понапрасну. Тогда ретро-Юпитер не ударит по кошельку и семейному бюджету Рыб.

Овнам ретро-Юпитер создаст сложности в коммуникации. Это приведет к задержкам проектов и планов. Силы и восстановление равновесия Овны смогут почерпнуть в семье – укромное место.

У Весов наступает риск возникновения долгов, если вовремя не справляться со страхами, нервозностью и необдуманными поступками. Почаще устраивайте отдых нервной системе, советует астролог.

По материалам сайта Сиб.фм