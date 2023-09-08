«Опасное время»: Глоба сделал срочное предупреждение на 8 сентября

Астролог Богдан Глоба давно стал продолжателем дела своих знаменитых родителей Тамары и Павла Глобы. Эксперт регулярно держит в курсе подписчиков о том, что приготовили звезды на день грядущий. И 8 сентября сообщил важное.

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Вторая пятница осени преподнесет успехи людям, которые занимаются наукой или задействованы в торговой сфере. Однако, следует проявлять осторожность с водой, быть готовыми к перебоям со связью и огнем.