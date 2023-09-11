У каких знаков зодиака наладится личная жизнь осенью - неземная любовь

Близнецы

У Близнецов этой осенью нет перспективы встреть любовь на всю жизнь, но любовная энергия очень сильная. Скорее всего, будет некое любовное приключение, бурный роман. Что-то что подарит Близнецам массу положительных эмоций. Но не рассчитывайте на длительные отношения. Настолько яркие чувства живут недолго.

Козерог

Настолько хороший период для любовных отношений у Козерогов бывает нечасто. Последний раз его можно было наблюдать в конце 2021 года. Поэтому действуйте. Представители противоположного пола находят Козерогов интересными, симпатичными и обонятельными, самое время найти любовь на всю жизнь.

Рыбы

Рыбам осенью нужно присмотреться к противоположному полу. Удивительно, но партнера вы отыщите среди знакомых. То есть неземная любовь Рыб плавает где-то рядом с одном с ними водоеме, но почему-то до сих пор они не пересеклись. Осенью планеты исправят ситуацию.

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