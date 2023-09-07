Какие знаки зодиака ожидает золотой дождь после 20 сентября

Овен

У Овнов в конце лета и начале осени наблюдался небольшой денежный спад, но к концу сентября ситуация разрешится в лучшую сторону. Приток денег стоит ждать с неожиданны стороны. Их появление связано с неким бумерангом - чем больше ранее помогали людям, тем больше, вам вернётся причем неожиданно. В качестве бонуса или благодарности.

Рак

Ракам этой осенью благоволит удача, которая выражается в денежном вознаграждение за хорошую работу. Поэтому, если вы хотите увеличить свой доход, начинайте усиленно трудиться. Это касается также и бизнесменов: чем лучше качество производимых вами товаров или оказываемых услуг, тем выше шансы повысить прибыль.

Стрелец

У Стрельцов очень в принципе благоприятна для получения денежных средств. Первую половину осени вы будете активно тратить, а во второй —рекомендуется копить. После 20 сентября есть шанс получить за просто так некую сумму: выиграть или найти. Эти деньги не тратьте, даже если обстоятельства будут вас подталкивать к такому решению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»