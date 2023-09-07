Как ведут себя Овны, Тельцы, Скорпионы, Весы и другие знаки, если они обижены — главный признак

Астрологи рассказали, как можно определить, что знаки зодиака глубоко задеты и обижены. Просто обратите внимание на их поведение — далее детально.

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Раки, Девы и Стрельцы в случае, если они обиделись, будут вести себя как по шаблону. Эти знаки будут полностью игнорировать своего обидчика и недруга. Писать, звонить им бесполезно. Лучше дать немного остыть.

Овны, Весы и Рыбы в обиде более мягкие. Они, конечно же, ответят на все ваши вопросы, но, скорее всего, односложно. Вы сразу почувствуете то, что чем-то им не угодили.

Тельцы, Скорпионы и Козероги не будут сдерживать в себе обиду. И тут же наговорят много нехорошего. А потом пожалеют об этом. Вот такие отходчивые ребята.

Близнецы, Львы и Водолеи будут делать вид, что им хорошо и без вас. Такая манипуляция создана для того, чтобы обмануть своего обидчика. Не верьте! Они ждут не дождутся, когда вы придете к ним с извинениями.