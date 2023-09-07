Девы, Весы, Козероги, Львы и другие знаки – однолюбы, которые женятся раз и на всю жизнь

Астрологи составили рейтинг самых преданных знаков зодиака, которые остаются верны своей второй половинке. Зачастую они женятся раз и на всю жизнь. Свою любимую представители этого зодиакального круга готовы носить на руках. Брак с ними — настоящее счастье и благословение небес.

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Самым преданными можно назвать Дев, они всегда верны своим идеалам и второй половинке. Весы — точно знают, чего хотят от любимой/любимого, поэтому не ошибаются с выбором. Козероги на третьем месте самых преданных знаков зодиака, они ценители стабильности.

Львы берегут свои отношения, однако не возводят партнера на пьедестал. Скорпионы не позволяют себе изменять, того же требуют и от второй половинки. Тельцы верны себе и своим любимым — у них шестая позиция. Рыбы и Раки ищут семейности. Овны могут быть влюбчивыми — они на десятой строчке. Следом идут Близнецы и Водолеи — ветренность иногда заносит их на повороте.