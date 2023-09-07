Овны, Весы, Тельцы, Девы, Скорпионы, Львы и другие знаки — как привести их в бешенство

Астрологи назвали триггерные точки знаков зодиака: каким поведением можно с легкостью выбить их из колеи и вывести из себя. От этого они придут в бешенство. Если не хотите попасть в список недругов, лучше не будить в них то, что мирно дремлет.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Овны не могут смирится с тем, когда окружающие начинают их игнорировать. Такое поведение этот знак зодиака считает непростительным. Тельцы остро реагируют на людей, которые хотят их переспорить. Делать это опасно. Близнецы не терпят критику, для них эта запретная зона.

Раки теряют контроль над собой, когда кто-то пытается вызвать у них ревность. Львы не могут принять любое манипулирование. Девы обижаются, когда окружающие не воспринимают их всерьез. Весы остро реагируют на повышенные тона и ругань.

Скорпионы не могут простить вранье. Обман для них — самое большое преступление. Козероги обижаются на тех, кто часто отменяет их планы. Водолеи бывают излишне раздражительными, их лучше не провоцировать в плохом настроении. Рыбы терпеть не могут, когда окружающие не сдерживают свои обещания.