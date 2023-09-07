Девы, Овны, Львы, Весы и другие знаки — везунчики на неделе с 11 по 17 сентября: главные события

Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут везунчиками на неделе с 11 по 17 сентября — их ждут великие свершения и дела.

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У Дев понедельник и вторник, 11 и 12 сентября соответственно, нейтральные и, возможно, несколько медлительные дни. Зато со среды и до конца недели этот знак зодиака наберет отличный темп. Этот период хорош прежде всего для работы и карьеры. Можно укрепить взаимопонимание с близкими. Выходные лучше провести спокойно.

Овны почувствуют, что начатые ранее проекты на неделе дадут им весьма позитивный финансовый результат. Особенно это касается коллективных начинаний. Также неделя весьма благополучна для походов в салон красоты, некрупных покупок и романтических свиданий. Наиболее удачные дни — понедельник и вторник.

Для Львов неделя обещает стать весьма удачной. Даже самые мелкие или скучные дела этот знак зодиака будет выполнять с воодушевлением. Такой подход практически гарантирует успех в работе. Помимо этого, неделя успешна для продуктивного общения с вышестоящим руководством. Кроме того, этот период можно посвятить творчеству.