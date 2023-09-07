Девы, Овны, Львы, Весы и другие знаки — везунчики на неделе с 11 по 17 сентября: главные события

Астрологи назвали знаки зодиака, которые станут везунчиками на неделе с 11 по 17 сентября — их ждут великие свершения и дела.
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У Дев понедельник и вторник, 11 и 12 сентября соответственно, нейтральные и, возможно, несколько медлительные дни. Зато со среды и до конца недели этот знак зодиака наберет отличный темп. Этот период хорош прежде всего для работы и карьеры. Можно укрепить взаимопонимание с близкими. Выходные лучше провести спокойно.
Овны почувствуют, что начатые ранее проекты на неделе дадут им весьма позитивный финансовый результат. Особенно это касается коллективных начинаний. Также неделя весьма благополучна для походов в салон красоты, некрупных покупок и романтических свиданий. Наиболее удачные дни — понедельник и вторник.
Для Львов неделя обещает стать весьма удачной. Даже самые мелкие или скучные дела этот знак зодиака будет выполнять с воодушевлением. Такой подход практически гарантирует успех в работе. Помимо этого, неделя успешна для продуктивного общения с вышестоящим руководством. Кроме того, этот период можно посвятить творчеству.
У Весов неделя обещает стать энергичной и яркой, а также позитивной и гармоничной. И все благодаря их владычице Венере, которая благоприятно относится к Марсу. Единственное, чего не стоит допускать этому знаку зодиака, так это взваливать на свои плечи слишком большие задачи. Со всем остальным они справятся легко и играючи.
Козероги могут посвятить эту неделю переговорам с начальством. А если говорить шире, то все действия, требующие терпения и спокойствия, должны удаваться наилучшим образом. Единственный спорный день — среда. Лучше отказаться от любых непредсказуемых идей.
Рыбы заручатся поддержкой коллег и друзей, которые помогут им решить какие-то задачи в работе. Лучше всего им пока не беспокоить начальство по мелочам. Первая половина недели относительно благоприятна, во второй же следует проявить осторожность и снизить активность.
По материалам 7days